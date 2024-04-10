Нідерланди, Данія та Чехія обговорили варіанти поставки додаткових систем ППО в Україну

Глави урядів Нідерландів, Данії та Чехії сьогодні, 10 квітня, обговорили поставки Україні додаткових систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
Прем'єр Рютте нагадав, що на початку березня він відвідав Харків разом із президентом Володимиром Зеленським і побачив там руйнівний вплив російських обстрілів на житлові квартали.
"Відтоді це місто з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів. Очевидно, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів Росії", - написав Рютте.
Тому він провів розмову з прем'єром Чехії Петром Фіалою і прем'єром Данії Метте Фредеріксен. Вони говорили про варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО.
"Разом із нашими партнерами ми продовжимо робити все можливе для доставки в Україну додаткових засобів ППО", - додав глава уряду Нідерландів.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, однак, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.
При цьому він заявляв, що протиповітряної оборони в Україні не вистачає. Це, за словами президента, може призвести до того, що вони користуватимуться вже не українцями, а військовими НАТО, захищаючи свій східний фланг.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ G7 стане зрозумілим, хто може надати Україні додаткові кошти ППО.
А очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot, однак вони не можуть передати і сім штук для України.
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