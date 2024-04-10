Нідерланди, Данія та Чехія обговорили варіанти поставки додаткових систем ППО в Україну

Прем'єр Рютте нагадав, що на початку березня він відвідав Харків разом із президентом Володимиром Зеленським і побачив там руйнівний вплив російських обстрілів на житлові квартали.

"Відтоді це місто з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів. Очевидно, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів Росії", - написав Рютте.

Тому він провів розмову з прем'єром Чехії Петром Фіалою і прем'єром Данії Метте Фредеріксен. Вони говорили про варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО.

"Разом із нашими партнерами ми продовжимо робити все можливе для доставки в Україну додаткових засобів ППО", - додав глава уряду Нідерландів.