Нидерланды, Дания и Чехия обсудили варианты поставки дополнительных систем ПВО в Украину

Премьер Рютте напомнил, что в начале марта он посетил Харьков вместе с президентом Владимиром Зеленским и увидел там разрушительное влияние российских обстрелов на жилые кварталы.

"С тех пор этот город с населением более миллиона человек почти ежедневно подвергается обстрелам. Очевидно, что Украине сейчас нужно больше ресурсов, чтобы защититься от варварских авиаударов России", - написал Рютте.

Поэтому он провел разговор с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Дании Метте Фредериксен. Они говорили о вариантах поставки в Украину дополнительных средств ПВО.

"Вместе с нашими партнерами мы продолжим делать все возможное для доставки в Украину дополнительных средств ПВО", - добавил глава правительства Нидерландов.