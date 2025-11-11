У Нідерландах розповіли, як контролюють рух дронів над країною
Нідерланди оприлюднили свою систему відстеження ворожих дронів. Хоча жодного безпілотника в цій країні ще не фіксувалось.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS.
Досі дрони у небі контролювала служба управління повітряним рухом з Амстердама та Маастрихта, а також Міністерство оборони з військового центру в Ньїв-Міллігені, поблизу Апелдорна.
Окрім літаків, вони можуть бачити на радарах дуже великі дрони, але не можуть бачити менші.
Менші дрони складніше фіксувати, пишуть журналісти, адже вони летять нижче, і їх більше за кількістю.
Зараз у Нідерландах зареєстровано понад 50 тисяч дронів для різних професій, таких як покрівельники, фермери, теле- та кінооператори.
Крім того, існують десятки тисяч менших дронів (вагою до 250 грамів) для любителів, які не потребують реєстрації.
"Якби всі ці дрони контролювалися з одного місця, на екрані було б багато точок, що ускладнювало б отримання загального огляду", - пишуть журналісти видання.
Хто відстежує дрони в різних місцях
Навколо аеропортів діє безпольотна зона. Якщо менші дрони пролітають поблизу аеропортів, їх можуть помітити пілоти, які потім повідомляють про це авіадиспетчерам.
Дрони, що потрапляють у заборонені зони, відстежує жандармерія. Вона також використовує системи виявлення в аеропортах і на військових об’єктах.
В інших місцях за рухом безпілотників стежить поліція. Разом з місцевою владою та прокуратурою вона визначає заходи реагування залежно від рівня загрози.
У разі порушення повітряного простору іншою державою залучаються Збройні сили Нідерландів.
За даними Королівської служби безпеки Нідерландів, за перші дев'ять місяців 2025 року було зафіксовано 22 повідомлення про дрони в безпольотних зонах навколо аеропортів. Але не в усіх випадках це були дійсно безпілотники.
Наприклад, наприкінці вересня злітно-посадкову смугу аеропорту Схіпхол було тимчасово закрито. Після розслідування, проведеного Королівською нідерландською службою безпеки, виявилося, що це був не дрон, а, ймовірно, повітряна куля.
Невідомі дрони в Європі
Президент України Володимир Зеленський 10 листопада заявив, що Росія використовує безпілотники, щоб перевіряти готовність європейських країн реагувати на загрози та оцінювати їхню слабкість.
За останній час дрони неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжа, що спричинило значні перебої у повітряному русі.
Подібні інциденти також зафіксовано у Швеції, де аеропорти тимчасово зупиняли роботу через появу дронів.