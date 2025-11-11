У Нідерландах розповіли, як контролюють рух дронів над країною

Нідерланди оприлюднили свою систему відстеження ворожих дронів. Хоча жодного безпілотника в цій країні ще не фіксувалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS .

Досі дрони у небі контролювала служба управління повітряним рухом з Амстердама та Маастрихта, а також Міністерство оборони з військового центру в Ньїв-Міллігені, поблизу Апелдорна.

Окрім літаків, вони можуть бачити на радарах дуже великі дрони, але не можуть бачити менші.

Менші дрони складніше фіксувати, пишуть журналісти, адже вони летять нижче, і їх більше за кількістю.

Зараз у Нідерландах зареєстровано понад 50 тисяч дронів для різних професій, таких як покрівельники, фермери, теле- та кінооператори.

Крім того, існують десятки тисяч менших дронів (вагою до 250 грамів) для любителів, які не потребують реєстрації.

"Якби всі ці дрони контролювалися з одного місця, на екрані було б багато точок, що ускладнювало б отримання загального огляду", - пишуть журналісти видання.

Хто відстежує дрони в різних місцях

Навколо аеропортів діє безпольотна зона. Якщо менші дрони пролітають поблизу аеропортів, їх можуть помітити пілоти, які потім повідомляють про це авіадиспетчерам.

Дрони, що потрапляють у заборонені зони, відстежує жандармерія. Вона також використовує системи виявлення в аеропортах і на військових об’єктах.

В інших місцях за рухом безпілотників стежить поліція. Разом з місцевою владою та прокуратурою вона визначає заходи реагування залежно від рівня загрози.

У разі порушення повітряного простору іншою державою залучаються Збройні сили Нідерландів.

За даними Королівської служби безпеки Нідерландів, за перші дев'ять місяців 2025 року було зафіксовано 22 повідомлення про дрони в безпольотних зонах навколо аеропортів. Але не в усіх випадках це були дійсно безпілотники.