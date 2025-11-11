В Нидерландах рассказали, как контролируют движение дронов над страной

Нидерланды обнародовали свою систему отслеживания вражеских дронов. Хотя ни одного беспилотника в этой стране еще не фиксировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS .

До сих пор дроны в небе контролировала служба управления воздушным движением из Амстердама и Маастрихта, а также Министерство обороны из военного центра в Ньив-Миллигене, вблизи Апелдорна.

Кроме самолетов, они могут видеть на радарах очень большие дроны, но не могут видеть меньшие.

Меньшие дроны сложнее фиксировать, пишут журналисты, ведь они летят ниже, и их больше по количеству.

Сейчас в Нидерландах зарегистрировано более 50 тысяч дронов для различных профессий, таких как кровельщики, фермеры, теле- и кинооператоры.

Кроме того, существуют десятки тысяч меньших дронов (весом до 250 граммов) для любителей, которые не требуют регистрации.

"Если бы все эти дроны контролировались из одного места, на экране было бы много точек, что затрудняло бы получение общего обзора", - пишут журналисты издания.

Кто отслеживает дроны в разных местах

Вокруг аэропортов действует бесполетная зона. Если меньшие дроны пролетают вблизи аэропортов, их могут заметить пилоты, которые затем сообщают об этом авиадиспетчерам.

Дроны, попадающие в запретные зоны, отслеживает жандармерия. Она также использует системы обнаружения в аэропортах и на военных объектах.

В других местах за движением беспилотников следит полиция. Вместе с местными властями и прокуратурой она определяет меры реагирования в зависимости от уровня угрозы.

В случае нарушения воздушного пространства другим государством привлекаются Вооруженные силы Нидерландов.

По данным Королевской службы безопасности Нидерландов, за первые девять месяцев 2025 года было зафиксировано 22 сообщения о дронах в бесполетных зонах вокруг аэропортов. Но не во всех случаях это были действительно беспилотники.