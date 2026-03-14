У Нідерландах атакували єврейську школу: перші подробиці (відео)

Вранці 14 березня у фешенебельному районі на півдні Амстердама пролунав вибух - постраждала єврейська школа. Влада кваліфікувала інцидент як навмисний напад.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила мер Амстердама Фемке Халсема.
Вибух стався вранці в суботу в жилому кварталі на півдні міста. Будівля єврейської школи отримала пошкодження, однак незначні. Жертв і поранених немає.
Мер Амстердама Фемке Халсема відреагувала різко.
"Євреї в Амстердамі дедалі частіше стикаються з антисемітизмом. Це неприйнятно", - сказала вона.
Халсема також назвала напад "боягузливим актом агресії проти єврейської громади".
Слідчі вивчають записи з камер спостереження, на яких зафіксовано особу, що привела в дію вибуховий пристрій.
Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламський рух правих сподвижників". Про це повідомив Моссад - організація також оприлюднила відео з моментом детонації.
Це новостворена група, яку пов'язують з кількома нещодавніми антисемітськими нападами.
Вибух в Амстердамі - не поодинока подія. За останні дні в сусідніх країнах теж сталися атаки на єврейські об'єкти:
У справі про роттердамський інцидент нідерландська поліція вже заарештувала чотирьох підозрюваних.
Після підпалу безпеку в синагогах та єврейських установах Амстердама було посилено.
Нагадаємо, провідний французький філософ і публічний інтелектуал Бернар-Анрі Леві попереджає про зростання антисемітизму на Заході. За його словами, ця тенденція є частиною ширшої "втоми від демократії", яку переживають європейські суспільства.
Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх зазначив, що антисемітизм зростає в Нідерландах, Британії та Франції - зокрема, у Франції єврейське населення за останні 6-7 років скоротилося на десятки відсотків.
За його словами, Україна на цьому тлі вирізняється: жодна єврейська громада не закрилася, більшість рабинів повернулися, і майже всі синагоги працюють.