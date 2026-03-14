У Нідерландах атакували єврейську школу: перші подробиці (відео)

10:30 14.03.2026 Сб
3 хв
Стало відомо, хто причетний до вибуху
aimg Олена Чупровська
Фото: Вибух у Амстердамі - уже третій напад на єврейські об'єкти в Європі за тиждень (Getty Images)

Вранці 14 березня у фешенебельному районі на півдні Амстердама пролунав вибух - постраждала єврейська школа. Влада кваліфікувала інцидент як навмисний напад.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила мер Амстердама Фемке Халсема.

Читайте також: Азербайджан заявив про запобігання низці терактів Ірану на своїй території

Що сталося

Вибух стався вранці в суботу в жилому кварталі на півдні міста. Будівля єврейської школи отримала пошкодження, однак незначні. Жертв і поранених немає.

Мер Амстердама Фемке Халсема відреагувала різко.

"Євреї в Амстердамі дедалі частіше стикаються з антисемітизмом. Це неприйнятно", - сказала вона.

Халсема також назвала напад "боягузливим актом агресії проти єврейської громади".

Що відомо про підозрюваних

Слідчі вивчають записи з камер спостереження, на яких зафіксовано особу, що привела в дію вибуховий пристрій.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламський рух правих сподвижників". Про це повідомив Моссад - організація також оприлюднила відео з моментом детонації.

Це новостворена група, яку пов'язують з кількома нещодавніми антисемітськими нападами.

Серія інцидентів у регіоні

Вибух в Амстердамі - не поодинока подія. За останні дні в сусідніх країнах теж сталися атаки на єврейські об'єкти:

  • У п'ятницю вночі в центрі Роттердама підпалили синагогу.
  • У понеділок у бельгійському Льєжі вибух спричинив пожежу в синагозі.

У справі про роттердамський інцидент нідерландська поліція вже заарештувала чотирьох підозрюваних.

Після підпалу безпеку в синагогах та єврейських установах Амстердама було посилено.

Зростання антисемітизму в Європі

Нагадаємо, провідний французький філософ і публічний інтелектуал Бернар-Анрі Леві попереджає про зростання антисемітизму на Заході. За його словами, ця тенденція є частиною ширшої "втоми від демократії", яку переживають європейські суспільства.

Більше про це читайте у матеріалі РБК-Україна: Європейці й американці поводяться як лунатики, що йдуть над прірвою: інтерв'ю з Бернаром-Анрі Леві.

Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх зазначив, що антисемітизм зростає в Нідерландах, Британії та Франції - зокрема, у Франції єврейське населення за останні 6-7 років скоротилося на десятки відсотків.

За його словами, Україна на цьому тлі вирізняється: жодна єврейська громада не закрилася, більшість рабинів повернулися, і майже всі синагоги працюють.

Більше по темі:
АмстердамВибухТеракт