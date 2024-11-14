Україна, на відміну від більшості країн Європи, відкрита до євреїв, – головний рабин

Жодна єврейська громада в Україні не закрилася, більшість рабинів повернулися і майже всі синагоги працюють у шабат і на свята. Ситуація в Україні контрастує з тим, що зараз відбувається у багатьох країна Європи, де до євреїв відносяться погано і де росте рівень антисемітизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головного рабина Києва та України Якова Дов Блайха на KJF-2024.

"Коли росіяни відступили, стільки людей повернулося. Всі єврейські громади запрацювали. Жодна єврейська громада не закрилася через відсутність інтересу, і більшість рабинів повернулися. Майже всі синагоги точно працюють у шабат і на свята. Важко сказати, скільки євреїв повернулося і скільки з них нових людей, які приходять до синагоги. Спільноти постійно залучають нових людей. Тож я можу вам сказати, що в Києві, у громаді, де я рабин, є багато нових людей. Дійсно, дуже багато", - заявив Яків Дов Блайх.

Водночас він відзначив ріст антисемітизму в інших країнах Європи, зокрема у Нідерландах, Британії та Франції. За його даними, у Франції єврейське населення за останні 6-7 років скоротилося на десятки відсотків.

Головний рабин Києва та України передбачає, що все більше євреїв із країн Заходу в результаті переїдуть до Ізраїлю.

"Люди збираються здійснювати алію (репатріація євреїв до Ізраїлю – ред). Ізраїль буде рости", - сказав Яків Дов Блайх.

Він також повідомив, що зараз в Ізраїлі намагається допомогти в облаштуванні і українським іммігрантам, бо вони "повинні приїхати в місце, в якому почуватимуться як вдома".

Цьогорічний Kyiv Jewish Forum, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, був присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея, та питанням усунення загрози зростання антисемітизму в усьому світі.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.