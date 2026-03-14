В Нидерландах атаковали еврейскую школу: первые подробности (видео)

10:30 14.03.2026 Сб
3 мин
Стало известно, кто причастен к взрыву
aimg Елена Чупровская
Фото: Взрыв в Амстердаме - уже третье нападение на еврейские объекты в Европе за неделю (Getty Images)

Утром 14 марта в фешенебельном районе на юге Амстердама прогремел взрыв - пострадала еврейская школа. Власти квалифицировали инцидент как умышленное нападение.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.

Что произошло

Взрыв произошел утром в субботу в жилом квартале на юге города. Здание еврейской школы получило повреждения, однако незначительные. Жертв и раненых нет.

Мэр Амстердама Фемке Халсема отреагировала резко.

"Евреи в Амстердаме все чаще сталкиваются с антисемитизмом. Это неприемлемо", - сказала она.

Халсема также назвала нападение"трусливым актом агрессии против еврейской общины".

Что известно о подозреваемых

Следователи изучают записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано лицо, приведшее в действие взрывное устройство.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское движение правых сподвижников". Об этом сообщил Моссад - организация также обнародовала видео с моментом детонации.

Это новосозданная группа, которую связывают с несколькими недавними антисемитскими нападениями.

Серия инцидентов в регионе

Взрыв в Амстердаме - не единичное событие. За последние дни в соседних странах тоже произошли атаки на еврейские объекты:

  • В пятницу ночью в центре Роттердама подожгли синагогу.
  • В понедельник в бельгийском Льеже взрыв вызвал пожар в синагоге.

По делу о роттердамском инциденте нидерландская полиция уже арестовала четырех подозреваемых.

После поджога безопасность в синагогах и еврейских учреждениях Амстердама была усилена.

Рост антисемитизма в Европе

Напомним, ведущий французский философ и публичный интеллектуал Бернар-Анри Леви предупреждает о росте антисемитизма на Западе. По его словам, эта тенденция является частью более широкой "усталости от демократии", которую переживают европейские общества.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх отметил, что антисемитизм растет в Нидерландах, Великобритании и Франции - в частности, во Франции еврейское население за последние 6-7 лет сократилось на десятки процентов.

По его словам, Украина на этом фоне отличается: ни одна еврейская община не закрылась, большинство раввинов вернулись, и почти все синагоги работают.

