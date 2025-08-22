Нічого не змінить: в МЗС прокоментували втечу Росії з арбітражу щодо Керченської протоки

В Міністерстві закордонних справ України прокоментували вихід Росії з арбітражу щодо подій у Керченській протоці у 2018 році. Там зазначили, що односторонній вихід РФ не означає припинення справи.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на МЗС України .

"21 серпня Міністерство закордонних справ України отримало від Арбітражного трибуналу, створеного відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо затримання українських військово-морських кораблів та військовослужбовців (Україна проти Російської Федерації) лист агента Російської Федерації щодо формального виходу зі справи, а також про визнання усіх майбутніх рішень Трибуналу нікчемними", - сказано у повідомленні.

В МЗС висміяли "приводи", які росіяни вказали для свого виходу, зазначивши, що така поведінка Кремля - чергова спроба уникнути "міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права".

Росія, за словами МЗС, розуміє, що програє справу щодо незаконного захоплення 24 українських військових 25 листопада 2018 року, поблизу Керченської протоки. Саме тому на фінальному етапі росіяни поспіхом заявили про вихід з провадження.

Проте це нічого не змінює, додали у міністерстві. Позицію України будуть представляти дипломати, а арбітраж винесе рішення, яке дозволить відновити справедливість для усіх жертв та постраждалих.

"Як показали численні попередні справи щодо російських злочинів та міжнародно-протиправних діянь, Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але справедливість та покарання - невідворотні", - резюмували в МЗС.