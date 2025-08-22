ua en ru
Ничего не изменит: в МИД высказались о бегстве России из арбитража по Керченскому проливу

Украина, Пятница 22 августа 2025 17:28
Ничего не изменит: в МИД высказались о бегстве России из арбитража по Керченскому проливу Иллюстративное фото: один из артиллерийских катеров ВМС Украины (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали выход России из арбитража по событиям в Керченском проливе в 2018 году. Там отметили, что односторонний выход РФ не означает прекращение дела.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на МИД Украины.

"21 августа Министерство иностранных дел Украины получило от Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, по делу о задержании украинских военно-морских кораблей и военнослужащих (Украина против Российской Федерации) письмо агента Российской Федерации относительно формального выхода из дела, а также о признании всех будущих решений Трибунала ничтожными", - сказано в сообщении.

В МИД высмеяли "поводы", которые россияне указали для своего выхода, отметив, что такое поведение Кремля - очередная попытка избежать "международно-правовой ответственности за нарушение норм и принципов международного права".

Россия, по словам МИД, понимает, что проигрывает дело о незаконном захвате 24 украинских военных 25 ноября 2018 года, вблизи Керченского пролива. Именно поэтому на финальном этапе россияне поспешно заявили о выходе из производства.

Однако это ничего не меняет, добавили в министерстве. Позицию Украины будут представлять дипломаты, а арбитраж вынесет решение, которое позволит восстановить справедливость для всех жертв и пострадавших.

"Как показали многочисленные предыдущие дела в отношении российских преступлений и международно-противоправных деяний, Москва может сколько угодно отрицать свою причастность, заявлять о непризнании решений международных судов или врать в СМИ, пытаться переложить вину на кого-то другого, но справедливость и наказание - неотвратимы", - резюмировали в МИД.

Отметим, что еще 21 августа в России заявили о выходе из арбитражного процесса, инициированного из-за захвата трех украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году.

Захват украинских кораблей в 2018 году

Напомним, что 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряков. Их обвинили в незаконном пересечении границы России, что наказывается ограничением свободы на срок до шести лет.

Украина расценила инцидент, как вопиющее нарушение иммунитета военных кораблей. В связи с этим в апреле 2019 года Министерство иностранных дел Украины подало иск против РФ в международный арбитраж в Гааге - а уже в мае этого же года Россия отказалась участвовать в слушаниях.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли. Россиянам пришлось выполнить этот приказ трибунала.

