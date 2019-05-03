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РФ отказалась участвовать в слушании Трибунала по украинским морякам

Новости » Политика    03.05.2019 - 11:17
РФ отказалась участвовать в слушании Трибунала по украинским морякам
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Слушание Международного трибунала состоится 10 мая

Российская Федерация отказалась принимать участие в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль в Facebook.

Как сообщила Зеркаль, Россия не будет принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву в отношении украинских военных кораблей и членов их экипажей. Слушание состоится в пятницу, 10 мая, в немецком Гамбурге.

"В этот раз Россия так же сообщила, что не будет принимать участия в слушаниях относительно временных мер в деле о иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву", - сообщила она.

РФ отказалась участвовать в слушании Трибунала по украинским морякам

Напомним, ранее сообщалось, что глава Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применение временных мер в РФ за нарушение иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10 и 11 мая 2019 года.

Отметим, 17 апреля суд Российской Федерации продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

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