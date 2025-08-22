Росія покинула арбітраж щодо інциденту із захопленням українських кораблів

У Росії заявили про вихід з арбітражного процесу, ініційованого через захоплення трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці 2018 року.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Telegram Міністерства закордонних справ РФ.

У Москві пояснили, що залишили арбітражний процес за Конвенцією ООН з морського права 1982 року з низки причин. Зокрема, у РФ заявили про нібито "грубі процедурні порушення під час проведення розгляду і нелегітимний склад арбітражного трибуналу".

У МЗС Росії нагадали, що торік домоглися відводу двох із п'яти арбітрів через підписання ними декларації із засудженням дій РФ. Також там поскаржилися, що наступні арбітри були обрані без участі російської сторони і виступали з "антиросійськими заявами".

"У цій ситуації Росія змушена вийти з процесу. Жодні рішення таких "арбітрів" не матимуть юридичної сили і не будуть визнані Російською Федерацією", - заявляють у відомстві.