Росія покинула арбітраж щодо інциденту із захопленням українських кораблів
У Росії заявили про вихід з арбітражного процесу, ініційованого через захоплення трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці 2018 року.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Telegram Міністерства закордонних справ РФ.
У Москві пояснили, що залишили арбітражний процес за Конвенцією ООН з морського права 1982 року з низки причин. Зокрема, у РФ заявили про нібито "грубі процедурні порушення під час проведення розгляду і нелегітимний склад арбітражного трибуналу".
У МЗС Росії нагадали, що торік домоглися відводу двох із п'яти арбітрів через підписання ними декларації із засудженням дій РФ. Також там поскаржилися, що наступні арбітри були обрані без участі російської сторони і виступали з "антиросійськими заявами".
"У цій ситуації Росія змушена вийти з процесу. Жодні рішення таких "арбітрів" не матимуть юридичної сили і не будуть визнані Російською Федерацією", - заявляють у відомстві.
Захоплення українських кораблів у 2018 році
Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі та затримали 24 моряків. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону Росії, що карається обмеженням волі на строк до шести років. Україна вважає інцидент порушенням імунітету військових кораблів.
У зв'язку з цим у квітні 2019 року Міністерство закордонних справ України подало позов проти РФ до міжнародного арбітражу в Гаазі.
Також зазначимо, що в травні 2019 року Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо українських моряків.
Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.