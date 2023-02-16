Нічого не вказує на Китай. Байден розповів про розслідування повітряних куль над США

Наразі нічого не вказує на те, що аеростати, що були збиті над територією США якимось чином пов'язаний з китайською шпигунською програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час брифінгу в Білому домі.

За словами Байдена, розвідка США поки ще оцінює інциденти з повітряними кулями, що літали над Сполученими Штатами, та щоденно звітує про результати розслідування.

"Ми поки не знаємо, що це були за об'єкти, але нічого зараз не вказує на те, що вони пов'язані з китайською шпигунською програмою чи з програмами інших країн", - заявив американський президент.

Він розповів, що зараз розвідка вважає, що невідомі повітряні об'єкти, скоріше, пов'язані з приватними компаніями або науковими дослідами.

"Я доручив дослідити цей феномен літальних об'єктів. Я чітко заявляю, що немає жодних фактів, які свідчили б про те, що кількість таких об'єктів збільшилася", - підкреслив Байден.