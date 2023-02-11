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США ввели санкції проти компаній Китаю після вторгнення аеростата

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Вашингтон, Субота 11 лютого 2023 00:30
США ввели санкції проти компаній Китаю після вторгнення аеростата Фото: США ввели санкції проти компаній Китаю після вторгнення аеростату (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство торгівлі США у п'ятницю внесло до "чорного списку" шість юридичних осіб Китаю, які сприяють розвитку китайської аерокосмічної галузі, включаючи створення аеростатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, під рестрикції потрапили компанії Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Група.

"Уряд США виніс ухвалу, що діяльність цих шести організацій суперечить інтересам національної безпеки або зовнішньої політики нашої країни", - випливає із заяви Мінторгу США.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали кулею-шпигуном. Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростата , збитого ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

Американська розвідка вважає, що Китай використовував кулю-шпигуна у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані у країнах, які становлять йому стратегічний інтерес.

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