Німеччина "скептично" ставиться до переговорів Трампа і Путіна у Будапешті
Уряд Німеччини "скептично" ставиться до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У німецькому уряді поставили під сумнів, чи взагалі відбудуться переговори.
Там зазначили, що ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, навряд чи буде виконано Угорщиною, оскільки метою зустрічі є пошук мирного рішення.
Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна забезпечить можливість Путіна потрапити на саміт з Трампом.
Видання зазначає, що Угорщина оточена країнами-членами НАТО: Румунією, Хорватією, Словенією та Словаччиною.
Вона також межує з Сербією та Австрією, а також із заходом України, причому всі країни, що оточують Угорщину, є учасниками МКС, який видав ордер на арешт Путіна у 2023 році.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася напередодні візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.
Трамп назвав розмову "продуктивною", і анонсував нову зустріч з Путіним у Будапешті. Точна дата саміту наразі невідома.
У Путіна також підтвердили можливість проведення саміту з президентом США в Будапешті.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна - це "чудова новина для миролюбних народів світу". За його словами, Угорщина готова до саміту.
Окрім того, Орбан заявив про початок підготовки до саміту Трампа і Путіна.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін захотів діалогу з Трампом, щойно почув про можливість передачі Україні ракет Tomahawk.