Німеччина "скептично" ставиться до переговорів Трампа і Путіна у Будапешті

Уряд Німеччини "скептично" ставиться до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У німецькому уряді поставили під сумнів, чи взагалі відбудуться переговори.

Там зазначили, що ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, навряд чи буде виконано Угорщиною, оскільки метою зустрічі є пошук мирного рішення.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна забезпечить можливість Путіна потрапити на саміт з Трампом.

Видання зазначає, що Угорщина оточена країнами-членами НАТО: Румунією, Хорватією, Словенією та Словаччиною.

Вона також межує з Сербією та Австрією, а також із заходом України, причому всі країни, що оточують Угорщину, є учасниками МКС, який видав ордер на арешт Путіна у 2023 році.