"Нічого незвичайного": Трамп пояснив візит глави ЦРУ до Москви

За словами Трампа, керівники американської та російської розвідок проводять зустрічі раз на півроку або раз на рік. Він підкреслив, що між очільниками спецслужб двох країн склалися "дуже добрі стосунки".

Американський президент також висловив здивування через підвищену увагу медіа до поїздки директора розвідки до Москви. Він наголосив, що це була "звичайна робоча поїздка".

"Ніякого особливого послання не було, і нічого незвичайного не відбувалося", - запевнив Трамп.

Нагадаємо, глава ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня здійснив візит до Москви. Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков розкрив подробиці переговорів Реткліффа з російськими спецслужбами.