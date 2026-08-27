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"Ничего необычного": Трамп объяснил визит главы ЦРУ в Москву

21:58 27.08.2026 Чт
1 мин
По словам лидера США, между главами спецслужб двух стран сложились "очень хорошие отношения"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф регулярно встречается с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, а его недавний визит в Москву был обычной рабочей поездкой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Axios.

По словам Трампа, руководители американской и российской разведок проводят встречи раз в полгода или раз в год. Он подчеркнул, что между руководителями спецслужб двух стран сложились "очень хорошие отношения".

Американский президент также выразил удивление из-за повышенного внимания медиа к поездке директора разведки в Москву. Он подчеркнул, что это была "обычная рабочая поездка".

"Никакого особого послания не было и ничего необычного не происходило", - заверил Трамп.

Напомним, глава ЦРУ Джон Рэтклифф 25 августа совершил визит в Москву. Впоследствии представитель российского диктатора Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров Рэтклиффа с российскими спецслужбами.

Отметим, Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой ЦРУ в Москве. По его словам, они обсуждали находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.

Кроме того, руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что во время визита Джона Рэтклиффа в Москву война в Украине была одной из тем обсуждения.

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