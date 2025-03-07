Нічний обстріл України: росіяни пошкодили енергооб'єкт у Дніпропетровській області
Під час нічної комбінованої атаки російські окупанти пошкодили енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК. Попри небезпеку повторних обстрілів, робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки", - пише ДТЕК.
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Цієї ночі терористи вдались до чергової масованої атаки, застосувати проти України ракети й безпілотники. Загалом ворог запустив 261 засіб повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити:
- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крилатих ракет Калібр;
- 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
- 100 ударних БпЛА типу Shahed й дронів інших типів.
За словами речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого, нічний обстріл, не є шляхом до миру. Наразі Україна очікує на реакцію з боку Сполучених Штатів Америки (США).
Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що першим кроком до миру повинен бути примус Росії до припинення обстрілів енергетики України.
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