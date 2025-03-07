Ночной обстрел Украины: россияне повредили энергообъект в Днепропетровской области

Во время ночной комбинированной атаки российские оккупанты повредили энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Враг продолжает энергетический террор Днепропетровской области также. Во время очередного утреннего удара снова атакован энергетический объект ДТЭК. Несмотря на опасность повторных обстрелов, делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома", - пишет ДТЭК.

Обстрел Украины в ночь на 7 марта

Этой ночью террористы прибегли к очередной массированной атаке, применив против Украины ракеты и беспилотники. В общем враг запустил 261 средство воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ППО) удалось сбить:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed и дронов других типов.

По словам спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого, ночной обстрел, не является путем к миру. Сейчас Украина ожидает реакции со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что первым шагом к миру должно быть принуждение России к прекращению обстрелов энергетики Украины.