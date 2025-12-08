Нічний обстріл Охтирки на Сумщині: горіли квартири, евакуйовані десятки людей (фото)

Росіяни вночі 8 грудня атакували дронами Охтирку в Сумській області, в результаті чого виникла пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники показали фото після ворожого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"Російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи", - повідомили рятувальники.
Також відомо, що одночасно з гасінням вогню були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.
"Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій", - йдеться в прес-центрі ДСНС..
Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.
Фото: рятувальники евакуювали людей з палаючого будинку (ДСНС)
Нагадаємо, росіяни вночі трьома ударними безпілотниками вдарили по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Відомо про сімох постраждалих, які перебувають у лікарні.
Ворог також нещодавно атакував енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.