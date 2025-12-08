RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ночной обстрел Ахтырки на Сумщине: горели квартиры, эвакуированы десятки людей (фото)

Фото: горели квартиры со 2 по 5 этажи (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне ночью 8 декабря атаковали дронами Ахтырку в Сумской области, в результате чего возник пожар в многоэтажке. Спасатели показали фото после вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Российские войска нанесли удары БпЛА по 9-этажке в г. Ахтырка. Возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи", - сообщили спасатели.

Также известно, что одновременно с тушением огня были эвакуированы 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

"Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Несмотря на сложности все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций", - говорится в пресс-центре ГСЧС.

Информация о количестве травмированных уточняется. Людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

 

Фото: спасатели эвакуировали людей из горящего дома (ГСЧС)

Напомним, россияне ночью тремя ударными беспилотниками ударили по Ахтырской общине на Сумщине и попали в многоэтажку. Известно о семи пострадавших, которые находятся в больнице.

Враг также недавно атаковал энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеАхтыркаАтака дронов