Ночной обстрел Ахтырки на Сумщине: горели квартиры, эвакуированы десятки людей (фото)

"Российские войска нанесли удары БпЛА по 9-этажке в г. Ахтырка. Возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи", - сообщили спасатели.

Также известно, что одновременно с тушением огня были эвакуированы 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

"Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Несмотря на сложности все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций", - говорится в пресс-центре ГСЧС.

Информация о количестве травмированных уточняется. Людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

Фото: спасатели эвакуировали людей из горящего дома (ГСЧС)