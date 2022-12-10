Нічний обстріл Одеської області: з'явилися фото наслідків та збитих іранських дронів

Правоохоронці вже почали розслідували ворожу атаку за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу)

Наразі на місці подій працюють прокурори, слідчі та експерти.

Нагадаємо, вночі 10 грудня росіяни атакували Одеську область іранськими.

Після цього в Одесі вимкнули світло у всіх споживачів. Причиною тому стали масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами ворожих дронів цієї ночі.

Наразі у кількох мікрорайонах Суворовського району Одеси відсутнє водопостачання.

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