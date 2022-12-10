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Декілька мікрорайонів Одеси залишилися без води: де можна набрати

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Одеса, Субота 10 грудня 2022 18:56
Декілька мікрорайонів Одеси залишилися без води: де можна набрати Фото: кілька мікрорайонів Одеси залишилися без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У кількох мікрорайонах Суворовського району Одеси через ракетні удари РФ відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

Щоб забезпечити одеситів водою, мерія встановила комунальні автомобілі з технічною водою за такими адресами:

  • Тираспільське шосе, 25
  • Шкодова гора, 8а
  • вул. Фісенко 9
  • Жевахова гора
  • вул. Головна.

Повідомляється, що всі вантажні автомобілі з технічною водою встановлені біля магазинів і будуть роздавати воду, доки вона не закінчиться. Надалі вони будуть замінені на нові машини.

Як повідомлялося,в Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов розповів про ситуацію з водою та опаленням через відсутність світла у місті.

До цього, російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

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Одеса Водопостачання
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