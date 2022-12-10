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Ночной обстрел Одесской области: появились фото последствий и сбитых иранских дронов

Фото: правоохранители показали фото последствий вражеских обстрелов Одессы (t.me/pgo_gov)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по двум объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, в результате чего более полумиллиона потребителей остались без света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Правоохранители уже начали расследовать вражескую атаку по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).

Сейчас на месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты.

Напомним, ночью 10 декабря россияне атаковали Одесскую область иранскими.

После этого в Одессе выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.

На данный момент в нескольких микрорайонах Суворовского района Одессы отсутствует водоснабжение.

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