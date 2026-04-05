Нічний обстріл Одеси: загорівся балкон і машини, є поранені

Нічний удар припав на один із районів Одеси, де внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі та балкон житлового будинку. За попередніми даними, постраждали двоє людей, інформація про їхній стан уточнюється.

Підготовка до удару

Перед атакою Повітряні сили України зафіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Одеської області. Це дало змогу службам заздалегідь відстежити загрозу та бути готовими до наслідків.

Наслідки для міста

Нічний обстріл став причиною пошкодження майна та загрози життю мирних жителів. Наразі триває уточнення всіх деталей, проводять перевірки району, щоб оцінити збитки і забезпечити безпеку жителів.

Реакція влади

В обласній адміністрації Одеси заявили, що всіх необхідних заходів щодо ліквідації наслідків атаки і надання допомоги постраждалим уже вживають. Подальша інформація буде надана в міру надходження даних.