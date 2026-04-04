ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа

07:30 04.04.2026 Сб
1 хв
НП трапилась у Дарницькому районі столиці
Юлія Маловічко
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа Фото: на місці НП працюють працівники ДСНС (facebook.com/DSNSCV)

Росіяни у суботу зранку, 4 квітня, атакували дронами Київ. Внаслідок падіння уламків в одному з районів спалахнула офісна будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталя Кличка.

Читайте також: Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ

"У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі пожежа на верхньому поверсі будівлі.
Екстрені служби прямують на місце", - написав мер.

В Укрзалізниці повідомили, що через дронові нальоти на шляху слідування поїздів у межах Києва та області будуть оголошувати безпекові зупинки та проводити евакуацію пасажирів.

Попередні удари по Києву та області

Щодо останніх атак росіян на Київщину, напередодні під час денної масованої атаки ворожі війська нанесли серію ударів по області. В результаті є загиблий та поранені, а також вигоріла ветеринарна клініка з тваринами.

Ще повідомлялось, що російська армія в ніч на 29 березня запустила на Київ кілька десятків дронів.

Раніше через дронову російську атаку на Київ загинула людина, а семеро осіб постраждали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні Атака дронів
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої