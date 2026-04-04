Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа

Росіяни у суботу зранку, 4 квітня, атакували дронами Київ. Внаслідок падіння уламків в одному з районів спалахнула офісна будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталя Кличка.

В Укрзалізниці повідомили, що через дронові нальоти на шляху слідування поїздів у межах Києва та області будуть оголошувати безпекові зупинки та проводити евакуацію пасажирів.

"У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі пожежа на верхньому поверсі будівлі. Екстрені служби прямують на місце", - написав мер.

Попередні удари по Києву та області

Щодо останніх атак росіян на Київщину, напередодні під час денної масованої атаки ворожі війська нанесли серію ударів по області. В результаті є загиблий та поранені, а також вигоріла ветеринарна клініка з тваринами.

Ще повідомлялось, що російська армія в ніч на 29 березня запустила на Київ кілька десятків дронів.

Раніше через дронову російську атаку на Київ загинула людина, а семеро осіб постраждали.