Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ночной обстрел Одессы: загорелся балкон и машины, есть раненые

02:46 05.04.2026 Вс
2 мин
Корреспондент РБК-Украина сообщает, что речь идет о микрорайоне Черемушки
aimg Анастасия Никончук
Фото: ГСЧС (GettyImages)

Российские оккупанты в ночь на 5 апреля атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома, пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.

Ночной удар пришелся на один из районов Одессы, где в результате вражеского обстрела загорелись автомобили и балкон жилого дома. По предварительным данным, пострадали два человека, информация о их состоянии уточняется.

Подготовка к удару

Перед атакой Воздушные силы Украины зафиксировали движение вражеских беспилотников в направлении Одесской области. Это позволило службам заранее отследить угрозу и быть готовыми к последствиям.

Последствия для города

Ночной обстрел стал причиной повреждения имущества и угрозы жизни мирных жителей. На данный момент ведется уточнение всех деталей, проводятся проверки района, чтобы оценить ущерб и обеспечить безопасность жителей.

Реакция властей

В областной администрации Одессы заявили, что все необходимые меры по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим уже предпринимаются. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления данных.

Напоминаем, что утром 4 апреля российские войска атаковали дронами рынок в Никополе Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек, а более двадцати получили ранения.

Отметим, что в субботу, 4 апреля, российские войска дважды нанесли удары по инфраструктурным объектам "Нафтогаза" в Полтавской области, что вызвало возгорание на месте обстрела.

