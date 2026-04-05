Ночной обстрел Одессы: загорелся балкон и машины, есть раненые

Ночной удар пришелся на один из районов Одессы, где в результате вражеского обстрела загорелись автомобили и балкон жилого дома. По предварительным данным, пострадали два человека, информация о их состоянии уточняется.

Подготовка к удару

Перед атакой Воздушные силы Украины зафиксировали движение вражеских беспилотников в направлении Одесской области. Это позволило службам заранее отследить угрозу и быть готовыми к последствиям.

Последствия для города

Ночной обстрел стал причиной повреждения имущества и угрозы жизни мирных жителей. На данный момент ведется уточнение всех деталей, проводятся проверки района, чтобы оценить ущерб и обеспечить безопасность жителей.

Реакция властей

В областной администрации Одессы заявили, что все необходимые меры по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим уже предпринимаются. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления данных.