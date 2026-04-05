Ночной обстрел Одессы: загорелся балкон и машины, есть раненые

Российские оккупанты в ночь на 5 апреля атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома, пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.
Ночной удар пришелся на один из районов Одессы, где в результате вражеского обстрела загорелись автомобили и балкон жилого дома. По предварительным данным, пострадали два человека, информация о их состоянии уточняется.
Перед атакой Воздушные силы Украины зафиксировали движение вражеских беспилотников в направлении Одесской области. Это позволило службам заранее отследить угрозу и быть готовыми к последствиям.
Ночной обстрел стал причиной повреждения имущества и угрозы жизни мирных жителей. На данный момент ведется уточнение всех деталей, проводятся проверки района, чтобы оценить ущерб и обеспечить безопасность жителей.
В областной администрации Одессы заявили, что все необходимые меры по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим уже предпринимаются. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления данных.
Напоминаем, что утром 4 апреля российские войска атаковали дронами рынок в Никополе Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек, а более двадцати получили ранения.
Отметим, что в субботу, 4 апреля, российские войска дважды нанесли удары по инфраструктурным объектам "Нафтогаза" в Полтавской области, что вызвало возгорание на месте обстрела.