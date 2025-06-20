Нічний обстріл Одеси: внаслідок атаки є загиблий, 14 людей отримали поранення

Згідно з даними слідства, з 00:51 до 01:15 ворог здійснив масовану атаку проти Одеси. За попередніми даними, росіяни застосували проти міста щонайменше 10 дронів, атакувавши ними цивільну інфраструктуру.

Внаслідок атаки:

одна людина загинула;

14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - троє рятувальників.

Фото: наслідки нічного обстрілу Одеси (t.me/dsns_telegram)

Під час атаки було пошкоджено: