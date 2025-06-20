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В Одесі пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу: УЗ про нічну атаку РФ

П'ятниця 20 червня 2025 07:54
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В Одесі пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу: УЗ про нічну атаку РФ Фото: рух поїздів здійснюється за графіком (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 червня російські окупанти масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури залізничного вокзалу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у повідомленні.

Також в компанії уточнили, що рух поїздів здійснюється за графіком.

Обстріл Одеси в ніч на 20 червня

Нагадаємо, що цієї ночі в Одесі було понад 10 влучань дронів. Внаслідок обстрілу в місті виникли масштабні пожежі.

Зокрема, полум'я охопило 4-поверховий будинок. Надзвичайники врятували з місця події 3 людини, ще 6 евакуювали.

Проте під час рятувальники робіт на рятувальників обвалилися конструкції. Три вогнеборці постраждали, однак вони в лікарні і їх стан стабільний.

Також постраждав 23-поверховий житловий будинок. Зокрема, загорілися 18, 19 та 20 поверхи. З будівлі евакуювали 600 людей, а із заблокованої квартири врятували трьох осіб. Двоє з них є дітьми.

Це були не всі наслідки, оскільки вогонь охопив ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

На місці часткового зруйнованого будинку надзвичайники організували Пункт Незламності. Вночі повідомлялося, що у будівлі могла бути ще одна людина, тому проводилися пошуково-рятувальні роботи.

Відомо, що внаслідок цієї атаки постраждали 13 осіб. Троє з них є рятувальниками, про яких було згадано вище.

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