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Горіли кілька поверхів: який вигляд має висотка в Одесі після удару РФ (фото)

П'ятниця 20 червня 2025 08:46
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Горіли кілька поверхів: який вигляд має висотка в Одесі після удару РФ (фото) Фото: який вигляд має висотка в Одесі після удару РФ (t.me/odeskaODA)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 20 червня, атакували Одесу за допомогою ударних безпілотників. Повідомляється, що в результаті обстрілу суттєво постраждала багатоповерхівка.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської ОВА.

У Одеській ОВА показали, як виглядає пошкоджений будинок після обстрілу. Судячи з опублікованих фото, пожежа охопила кілька поверхів, також у "висотці" вибито більшість вікон. Окрім того, від уламків у дворі постраждали припарковані автомобілі.

Фото: який вигляд має висотка в Одесі після удару РФ (Одеська ОВА, "Суспільне")

Обстріл Одеси вночі 20 червня

Сьогодні вночі, 20 червня, росіяни атакували Одесу. Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, в одному з будинків сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу в місті виникли масштабні пожежі. Зокрема, полум'я охопило 4-поверховий будинок. Надзвичайники врятували з місця події 3 людини, ще 6 евакуювали.

Під час рятувальники робіт на рятувальників обвалилися конструкції. Три вогнеборці постраждали, однак вони в лікарні і їх стан стабільний.

Також постраждав 23-поверховий житловий будинок. Зокрема, загорілися 18, 19 та 20 поверхи. З будівлі евакуювали 600 людей, а із заблокованої квартири врятували трьох осіб.

Більше подробиць про нічну атаку РФ на Одесу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

У ході відбиття ворожої атаки сили ППО знищили 70 ворожих дронів-камікадзе. Усього ж війська РФ у ніч з 19 на 20 червня атакували територію України 86 ударними безпілотниками типу "Шахед".

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