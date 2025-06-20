Ночной обстрел Одессы: в результате атаки есть погибший, 14 человек получили ранения

Обстрел Одессы в ночь на 20 июня

В результате сегодняшнего обстрела в городе возникли масштабные пожары. В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Спасатели спасли трех человек и еще шестерых эвакуировали.

Во время работ на спасателей обвалились конструкции, в результате чего трое пожарных пострадали.

Во время атаки на 23-этажный жилой дом загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек.

Также россияне повредили инфраструктуру железнодорожного вокзала города.

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