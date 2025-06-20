Ночной обстрел Одессы: в результате атаки есть погибший, 14 человек получили ранения

В ночь на 20 июня российские террористы прибегли к массированному обстрелу Одессы беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В результате атаки есть погибший и 14 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесской областной прокуратуры.
Согласно данным следствия, с 00:51 до 01:15 враг совершил массированную атаку против Одессы. По предварительным данным, россияне применили против города не менее 10 дронов, атаковав ими гражданскую инфраструктуру.
В результате атаки:
Фото: последствия ночного обстрела Одессы (t.me/dsns_telegram)
Во время атаки были повреждены:
В результате сегодняшнего обстрела в городе возникли масштабные пожары. В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Спасатели спасли трех человек и еще шестерых эвакуировали.
Во время работ на спасателей обвалились конструкции, в результате чего трое пожарных пострадали.
Во время атаки на 23-этажный жилой дом загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек.
Также россияне повредили инфраструктуру железнодорожного вокзала города.
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