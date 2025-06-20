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Ночной обстрел Одессы: в результате атаки есть погибший, 14 человек получили ранения

Фото: последствия ночного обстрела Одессы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 20 июня российские террористы прибегли к массированному обстрелу Одессы беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В результате атаки есть погибший и 14 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесской областной прокуратуры.

Согласно данным следствия, с 00:51 до 01:15 враг совершил массированную атаку против Одессы. По предварительным данным, россияне применили против города не менее 10 дронов, атаковав ими гражданскую инфраструктуру.

В результате атаки:

  • один человек погиб;
  • 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое спасателей.
 

Фото: последствия ночного обстрела Одессы (t.me/dsns_telegram)

Во время атаки были повреждены:

  • 23-этажный дом;
  • ряд других многоквартирных жилых домов. Один из них был уничтожен до основания;
  • хозяйственные постройки;
  • учебное заведение;
  • магазин;
  • автомобили горожан.

 

Обстрел Одессы в ночь на 20 июня

В результате сегодняшнего обстрела в городе возникли масштабные пожары. В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Спасатели спасли трех человек и еще шестерых эвакуировали.

Во время работ на спасателей обвалились конструкции, в результате чего трое пожарных пострадали.

Во время атаки на 23-этажный жилой дом загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек.

Также россияне повредили инфраструктуру железнодорожного вокзала города.

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