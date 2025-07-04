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Нічний обстріл Києва: СБУ виявила китайські компоненти в одній з "Гераней"

Ілюстративне фото: СБУ виявила китайські компоненти в одній з "Гераней", яка атакувала вночі Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) виявила в БпЛА "Герань", якими росіяни цієї ночі атакували Київ, компоненти китайського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

На відповідних деталях, як пише СБУ, виявлені маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd". 

"Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня", - додає СБУ. 

 

Фото: СБУ виявила китайські компоненти в одній з "Гераней", яка атакувала вночі Київ (t.me/SBUkr)

Наразі збираються усі докази терористичної атаки Росії по Києву, а також документуються злочини ворога. 

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч проти 4 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 550 одиниць різних засобів ураження. Серед них:

  • 539 дронів;
  • одна аеробалістична ракета "Кинджал";
  • шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23;
  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Головною ціллю удару був Київ. Подробиці про атаку на столицю - в матеріалі РБК-Україна.

Крім столиці, під обстріл також потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, під час вчорашнього обстрілу Одеси у місті незначних пошкоджень зазнала будівля Генерального консульства Китаю.

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