Ночной обстрел Киева: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней"

На соответствующих деталях, как пишет СБУ, обнаружены маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd".

"Эти комплектующие, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней", которая атаковала ночью Киев (t.me/SBUkr)

Сейчас собираются все доказательства террористической атаки России по Киеву, а также документируются преступления врага.