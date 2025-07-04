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Ночной обстрел Киева: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней"

Иллюстративное фото: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней", которая атаковала ночью Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в БпЛА "Герань", которыми россияне этой ночью атаковали Киев, компоненты китайского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

На соответствующих деталях, как пишет СБУ, обнаружены маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd".

"Эти комплектующие, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля", - добавляет СБУ.

 

Фото: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней", которая атаковала ночью Киев (t.me/SBUkr)

Сейчас собираются все доказательства террористической атаки России по Киеву, а также документируются преступления врага.

 

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, выпустив 550 единиц различных средств поражения. Среди них:

  • 539 дронов;
  • одна аэробаллистическая ракета "Кинжал";
  • шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23;
  • четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Главной целью удара был Киев. Подробности об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме столицы, под обстрел также попали Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги, во время вчерашнего обстрела Одессы в городе незначительные повреждения получило здание Генерального консульства Китая.

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