UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нічний обстріл Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру

Фото: всі служби працюють над ліквідацією наслідків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 22 жовтня атакували Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмальської районної державної адміністрації (РДА).

Зазначимо, що цієї ночі місцеві ЗМІ писали, що в Ізмаїлі пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували дрони в напрямку Одеської області. Після вибухів Ізмаїлі були повідомлення, що в місті зникло світло.

Наразі з'явилися офіційні коментарі щодо наслідки атаки.

"В результаті повітряного нападу на місто Ізмаїл була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється", - йдеться у повідомленні.

Також в Ізмальській РДА зазначили, що оперативний штаб та всі інші служби району працюють над ліквідацією наслідків.

"Вся критична інфраструктура працює. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідовано", - резюмували в РДА.

Обстріли Ізмаїла

Нагадаємо, що місто Ізмаїл вже не вперше піддається ворожому обстрілу.

Наприклад, в ніч на 2 вересня росіяни теж атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Рятувальники оперативно загасили пожежі.

Крім того, в ніч на 20 серпня росіяни теж завдали удару по ньому дронами. В результаті обстрілу були пошкоджені об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення. Також на місці атаки виникли пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаІзмаїлВійна в УкраїніБлекаут