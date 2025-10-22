RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ночной обстрел Измаила: враг повредил энергетическую и портовую инфраструктуру

Фото: все службы работают над ликвидацией последствий (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 22 октября атаковали Измаил Одесской области. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измальской районной государственной администрации (РГА).

Отметим, что этой ночью местные СМИ писали, что в Измаиле прогремели взрывы. Накануне Воздушные силы ВСУ фиксировали дроны в направлении Одесской области. После взрывов Измаиле были сообщения, что в городе исчез свет.

Сейчас появились официальные комментарии относительно последствий атаки.

"В результате воздушного нападения на город Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Энергоснабжение города постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении.

Также в Измальской РГА отметили, что оперативный штаб и все другие службы района работают над ликвидацией последствий.

"Вся критическая инфраструктура работает. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожары оперативно ликвидированы", - резюмировали в РГА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеИзмаилОдессаБлэкаут