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Нічний обстріл Херсону. В ООН засудили удари Росії по складах із гумдопомогою

Середа 20 грудня 2023 17:51
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Нічний обстріл Херсону. В ООН засудили удари Росії по складах із гумдопомогою Фото: в ООН засудили удари Росії по складах із гумдопомогою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Організації об'єднаних націй засудили російські терористичні удари по складах з гуманітарною допомогою в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гуманітарну координаторку в Україні Деніз Браун, яку цитує пресслужба Організації об'єднаних націй.

"Я з жахом сприйняла новину про те, що чергова хвиля невибіркових ударів з боку Російської Федерації завдала шкоди об'єктам та критично важливим запасам щонайменше трьох гуманітарних організацій у Херсоні сьогодні", - відзначила Браун.

За словами гуманітарної координаторки, росіяни обстріляли:

Також було пошкоджено приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER.

"Ці обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і, зрештою, позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують. Мешканці Херсона – і ті, хто живе вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні – дійсно несуть на собі основний тягар цієї війни. Рівень руйнувань величезний, і з настанням зими допомога необхідна як ніколи", - додала гуманітарна координаторка.

Браун нагадала про те, що невибіркові удари по цивільних районах заборонені міжнародним гуманітарним правом, а гуманітарні працівники, об'єкти й майно перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Російський обстріл Херсона

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

У ніч на 20 грудня, російські терористи завдали масованої атаки по Херсону з РСЗВ і ударних дронів Shahed. Усі БпЛА були збиті нашими захисниками, однак деякі уламки все ж впали на житлові квартали. Внаслідок цього були пошкоджені:

  • три багатоповерхівки;
  • дитячий садок;
  • медзаклад;
  • пошта;
  • стоянка транспортного підприємства.

Поранення отримали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

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