Нічний обстріл Херсону. В ООН засудили удари Росії по складах із гумдопомогою
В Організації об'єднаних націй засудили російські терористичні удари по складах з гуманітарною допомогою в Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гуманітарну координаторку в Україні Деніз Браун, яку цитує пресслужба Організації об'єднаних націй.
"Я з жахом сприйняла новину про те, що чергова хвиля невибіркових ударів з боку Російської Федерації завдала шкоди об'єктам та критично важливим запасам щонайменше трьох гуманітарних організацій у Херсоні сьогодні", - відзначила Браун.
За словами гуманітарної координаторки, росіяни обстріляли:
- склади Товариства Червоного Хреста України;
- склади місцевої громадської організації "Щедрик".
Також було пошкоджено приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER.
"Ці обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і, зрештою, позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують. Мешканці Херсона – і ті, хто живе вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні – дійсно несуть на собі основний тягар цієї війни. Рівень руйнувань величезний, і з настанням зими допомога необхідна як ніколи", - додала гуманітарна координаторка.
Браун нагадала про те, що невибіркові удари по цивільних районах заборонені міжнародним гуманітарним правом, а гуманітарні працівники, об'єкти й майно перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.
Російський обстріл Херсона
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
У ніч на 20 грудня, російські терористи завдали масованої атаки по Херсону з РСЗВ і ударних дронів Shahed. Усі БпЛА були збиті нашими захисниками, однак деякі уламки все ж впали на житлові квартали. Внаслідок цього були пошкоджені:
- три багатоповерхівки;
- дитячий садок;
- медзаклад;
- пошта;
- стоянка транспортного підприємства.
Поранення отримали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.
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