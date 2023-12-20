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Вечірній обстріл Херсона: кількість постраждалих різко зросла

Середа 20 грудня 2023 02:00
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Вечірній обстріл Херсона: кількість постраждалих різко зросла Фото: кількість постраждалих під час обстрілу Херсона зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора ввечері, 19 грудня, завдали серії ударів по Херсону. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської МВА.

"Під час вечірніх обстрілів Херсона російськими окупантами постраждали 9 осіб, з них 4 – діти (віком 13, 4, 2 та 10 років). Чотири травмовані – мати з трьома дітьми госпіталізована. Стан середній. У них контузія та вибухова травма", - йдеться у повідомленні голови Херсонської МВА.

За його словами, також п'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці. Йдеться про одну дитину та чотирьох дорослих, від госпіталізації вони відмовилися.

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