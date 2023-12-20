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Ночной обстрел Херсона. В ООН осудили удары России по складам с гумпомощью

Среда 20 декабря 2023 17:51
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Ночной обстрел Херсона. В ООН осудили удары России по складам с гумпомощью Фото: в ООН осудили удары России по складам с гумпомощью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Организации объединенных наций осудили российские террористические удары по складам с гуманитарной помощью в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гуманитарную координаторку в Украине Дениз Браун, которую цитирует пресс-служба Организации объединенных наций.

"Я с ужасом восприняла новость о том, что очередная волна неизбирательных ударов со стороны Российской Федерации нанесла ущерб объектам и критически важным запасам по меньшей мере трех гуманитарных организаций в Херсоне сегодня", - отметила Браун.

По словам гуманитарного координатора, россияне обстреляли:

Также было повреждено помещение международной НПО HEKS/EPER.

"Эти обстрелы влияют на способность гуманитарных организаций выполнять свою работу по спасению жизней и, в конце концов, лишают мирных жителей доступа к помощи, когда они в ней больше всего нуждаются. Жители Херсона - и те, кто живет вдоль всей линии фронта на востоке и юге - действительно несут на себе основное бремя этой войны. Уровень разрушений огромный, и с наступлением зимы помощь необходима как никогда", - добавила гуманитарный координатор.

Браун напомнила о том, что неизбирательные удары по гражданским районам запрещены международным гуманитарным правом, а гуманитарные работники, объекты и имущество находятся под защитой международного гуманитарного права.

Российский обстрел Херсона

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В ночь на 20 декабря, российские террористы нанесли массированную атаку по Херсону из РСЗО и ударных дронов Shahed. Все БпЛА были сбиты нашими защитниками, однако некоторые обломки все же упали на жилые кварталы. В результате были повреждены

  • три многоэтажки;
  • детский сад;
  • медучреждение;
  • почта;
  • стоянка транспортного предприятия.

Ранения получили девять человек, среди которых четверо детей.

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