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Нічний обстріл Дніпра: кількість жертв зросла до 3

Фото: зросла кількість жертв обстріла Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 26 липня, нанесли масований удар по Дніпру та області. У обласному центрі від ворожого обстрілу загинуло 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. Співчуття рідним", - зазначив Лисак.

За його словами, за уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходяться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

"Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації", - додав глава Дніпропетровської ОВА.

Обстріл України 26 липня

Російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України. Так, Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.

Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.

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