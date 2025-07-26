Нічний обстріл Дніпра: кількість жертв зросла до 3

Обстріл України 26 липня

Російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України. Так, Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.

Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.

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