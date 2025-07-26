Ночной обстрел Днепра: количество жертв возросло до 3

Обстрел Украины 26 июля

Российские оккупанты этой ночью совершили массированные атаки на несколько ключевых городов Украины. Так, Харьков получил более 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.

Также под огнем оказались Каменское и Днепр. Кроме того, в Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.

Отмечается, что Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

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