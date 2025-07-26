Ночной обстрел Днепра: количество жертв возросло до 3

Российские войска сегодня ночью, 26 июля, нанесли массированный удар по Днепру и области. В областном центре от вражеского обстрела погибло 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.