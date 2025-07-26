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Ночной обстрел Днепра: количество жертв возросло до 3

Суббота 26 июля 2025 11:00
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Ночной обстрел Днепра: количество жертв возросло до 3 Фото: возросло количество жертв обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 26 июля, нанесли массированный удар по Днепру и области. В областном центре от вражеского обстрела погибло 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В больнице Днепра умерла 21-летняя пострадавшая из-за ночной массированной атаки. Соболезнования родным", - отметил Лысак.

По его словам, по уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее. Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали.

"Также есть повреждения в Каменском. Там изуродованы многоэтажки и учебное заведение. В целом выбиты по меньшей мере 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Обстрел Украины 26 июля

Российские оккупанты этой ночью совершили массированные атаки на несколько ключевых городов Украины. Так, Харьков получил более 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.

Также под огнем оказались Каменское и Днепр. Кроме того, в Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.

Отмечается, что Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

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