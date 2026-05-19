Тривоги скоротили сон українців на 40 хв: лікарі вже б'ють на сполох через наслідки

Через тривоги сон українців щоночі скоротився на 40 хвилин, що вже запускає передчасне старіння і загрожує сплеском хронічних хвороб. Без програм реабілітації країна ризикує втратити трудовий потенціал у найближчі роки.

Як хронічний недосип руйнує організм щодня

За словами генерального директора ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України" Богдана Божука, систематична нестача сну безпосередньо впливає на когнітивні здібності українців.

"Нічні тривоги є особливим фактором. Щоночі тривалість сну українця в середньому скоротилась на 40 хвилин. І йдеться не про поодинокі випадки, а щоденну реальність впродовж багатьох років. Як результат: зниження уваги, концентрації, пам'яті, здатності ухвалювати якісні рішення щодня", - розповів Божук.

Експерт наголошує, що для певних категорій працівників такі зміни в організмі є безпосереднім питанням безпеки на робочому місці. Зокрема, йдеться про водіїв, лікарів та операторів складного обладнання.

Прогноз на майбутнє: хвиля хвороб і наслідки на десятиліття

Якщо ситуацію та підходи до відновлення здоров'я населення не змінювати вже зараз, медична система та суспільство зіткнуться із довгостроковими наслідками. Процес погіршення здоров'я нації вже вийшов із площини теоретичних припущень.

"Можемо прогнозувати подальше зростання хронічних неінфекційних захворювань, артеріальної гіпертензії, діабету, серцево-судинної патології приблизно на 20-30%. Очікується хвиля психічних розладів, що зараз ще не у всіх є у вираженому стані. Передчасне старіння, інвалідизація працездатного населення на сьогодні не теоретична загроза, а процес, який уже фіксуємо", - каже керівник Інституту.

За оцінками фахівця, без розробки та впровадження системних програм реабілітації і підтримки у найближчі 5-20 років, Україна ризикує суттєво втратити свій трудовий потенціал.

"Досвід Чорнобильської катастрофи, до ліквідації наслідків якої Інститут мав безпосередній стосунок, переконливо показав, що рівень симптомів і наслідків у тому числі у сфері психічного здоров'я у постраждалих зберігається протягом десятиріч і вдвічі-вчетверо перевищує показники контрольних груп", - підсумував Божук.