Головна » Життя » Суспільство

Скринінг здоров’я 40+. Ляшко розповів, скільки грошей витратять на програму у 2026 році

Понеділок 08 грудня 2025 13:28
Скринінг здоров’я 40+. Ляшко розповів, скільки грошей витратять на програму у 2026 році На програму скринінгу здоров'я 40+ виділили 10 мільярдів гривень (фото: facebook/moz.ukr)
Автор: Василина Копитко

На програму "Скринінг здоров’я 40+" у бюджеті на наступний рік передбачено 10 мільярдів гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Скринінг здоров’я 40+

Програма буде доступна всім українцям від 40 років. Через місяць після дня народження люди отримуватимуть сповіщення про можливість пройти скринінг.

Замовити спеціальну картку можна буде через застосунок "Дія" або у ЦНАПі. На картку надходитимуть кошти, які можна буде використати на лабораторні та інструментальні дослідження, а також огляди лікарів.

За словами Ляшка, програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та розладів ментального здоров’я - найпоширеніших причин смертності в Україні.

"Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги отримання інвалідності. Завдання програми - виявити зміни в організмі якомога раніше, щоб вчасно розпочати профілактичні або лікувальні заходи", - пояснив міністр.

Скринінг можна буде пройти як у державних, так і в приватних медзакладах, що відповідають вимогам Програми медичних гарантій.

Охорона здоров'я у 2026 році

Нагадаємо, що на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. На охорону здоров'я виділили майже 260 млрд гривень (+ майже 39 млрд гривень до бюджету-2025).

Основні програми:

  • програма медичних гарантій - 192 млрд гривень.
  • централізована закупівля ліків - понад 17 млрд гривень.
  • національний скринінг (програма чекапів для осіб віком 40+) - 10 млрд гривень.
  • публічні інвестпроекти у медицині - 19 млрд гривень.

Читайте також про те, що з 1 січня 2026 року Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться та охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань.

Раніше ми писали про те, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно) в цілому.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Мінстерство охорони здоров'я України Здоров'я
