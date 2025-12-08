Скринінг здоров’я 40+. Ляшко розповів, скільки грошей витратять на програму у 2026 році
На програму "Скринінг здоров’я 40+" у бюджеті на наступний рік передбачено 10 мільярдів гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.
Скринінг здоров’я 40+
Програма буде доступна всім українцям від 40 років. Через місяць після дня народження люди отримуватимуть сповіщення про можливість пройти скринінг.
Замовити спеціальну картку можна буде через застосунок "Дія" або у ЦНАПі. На картку надходитимуть кошти, які можна буде використати на лабораторні та інструментальні дослідження, а також огляди лікарів.
За словами Ляшка, програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та розладів ментального здоров’я - найпоширеніших причин смертності в Україні.
"Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги отримання інвалідності. Завдання програми - виявити зміни в організмі якомога раніше, щоб вчасно розпочати профілактичні або лікувальні заходи", - пояснив міністр.
Скринінг можна буде пройти як у державних, так і в приватних медзакладах, що відповідають вимогам Програми медичних гарантій.
Охорона здоров'я у 2026 році
Нагадаємо, що на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. На охорону здоров'я виділили майже 260 млрд гривень (+ майже 39 млрд гривень до бюджету-2025).
Основні програми:
- програма медичних гарантій - 192 млрд гривень.
- централізована закупівля ліків - понад 17 млрд гривень.
- національний скринінг (програма чекапів для осіб віком 40+) - 10 млрд гривень.
- публічні інвестпроекти у медицині - 19 млрд гривень.
Читайте також про те, що з 1 січня 2026 року Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться та охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань.
Раніше ми писали про те, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно) в цілому.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.