Тревоги сократили сон украинцев на 40 мин: врачи уже бьют тревогу из-за последствий

Из-за тревог сон украинцев каждую ночь сократился на 40 минут, что уже запускает преждевременное старение и грозит всплеском хронических болезней. Без программ реабилитации страна рискует потерять трудовой потенциал в ближайшие годы.

Главное: Потеря сна: из-за ночных воздушных тревог продолжительность еженощного сна украинцев в среднем сократилась на 40 минут.

из-за ночных воздушных тревог продолжительность еженощного сна украинцев в среднем сократилась на 40 минут. Угроза для профессий: хронический недосып снижает концентрацию и память, что является критическим для безопасности водителей, врачей и операторов оборудования.

хронический недосып снижает концентрацию и память, что является критическим для безопасности водителей, врачей и операторов оборудования. Рост заболеваемости: в ближайшие годы ожидается всплеск сердечно-сосудистых болезней, диабета и психических расстройств на 20-30%.

в ближайшие годы ожидается всплеск сердечно-сосудистых болезней, диабета и психических расстройств на 20-30%. Чернобыльский опыт: медицинские последствия и симптомы в сфере психического здоровья могут сохраняться в течение десятилетий, превышая норму в разы.

Как хронический недосып разрушает организм ежедневно

По словам генерального директора ГУ "Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева НАМН Украины" Богдана Божука, систематическая нехватка сна непосредственно влияет на когнитивные способности украинцев.

"Ночные тревоги являются особым фактором. Каждую ночь продолжительность сна украинца в среднем сократилась на 40 минут. И речь идет не о единичных случаях, а ежедневной реальности на протяжении многих лет. Как результат: снижение внимания, концентрации, памяти, способности принимать качественные решения ежедневно", - рассказал Божук.

Эксперт отмечает, что для определенных категорий работников такие изменения в организме являются непосредственным вопросом безопасности на рабочем месте. В частности, речь идет о водителях, врачах и операторах сложного оборудования.

Прогноз на будущее: волна болезней и последствия на десятилетия

Если ситуацию и подходы к восстановлению здоровья населения не менять уже сейчас, медицинская система и общество столкнутся с долгосрочными последствиями. Процесс ухудшения здоровья нации уже вышел из плоскости теоретических предположений.

"Можем прогнозировать дальнейший рост хронических неинфекционных заболеваний, артериальной гипертензии, диабета, сердечно-сосудистой патологии примерно на 20-30%. Ожидается волна психических расстройств, которые сейчас еще не у всех есть в выраженном состоянии. Преждевременное старение, инвалидизация трудоспособного населения на сегодня не теоретическая угроза, а процесс, который уже фиксируем", - говорит руководитель Института.

По оценкам специалиста, без разработки и внедрения системных программ реабилитации и поддержки в ближайшие 5-20 лет, Украина рискует существенно потерять свой трудовой потенциал.

"Опыт Чернобыльской катастрофы, к ликвидации последствий которой Институт имел непосредственное отношение, убедительно показал, что уровень симптомов и последствий в том числе в сфере психического здоровья у пострадавших сохраняется в течение десятилетий и вдвое-вчетверо превышает показатели контрольных групп", - подытожил Божук.