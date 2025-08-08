Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 75% ворожих дронів

Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 8 серпня противник атакував 108 засобами повітряного нападу:
Атакували росіяни із напрямків:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 82 повітряні цілі, що становить понад 75% від загальної кількості. Серед ліквідованого:
Зафіксовано влучання 26 безпілотників у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.
Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня вибухи лунали у Київській області, Харкові та Одесі.
Російська армія у ніч на п'ятницю, 8 серпня, дронами атакувала Бучанський район Київської області. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі.
А близько 23:55 7 серпня у Харкові пролунали вибухи. У цей час Харків було атаковано "Шахедом". Внаслідок атаки в Салтівському районі міста виникла пожежа на цивільному підприємстві.
Як стало відомо на ранок, у ніч на 8 серпня в Шостці Сумської області також була зафіксована атака "Шахедів". Протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники, але без руйнувань не обійшлось.