Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили 75% вражеских дронов

Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 8 августа противник атаковал 108 средствами воздушного нападения:
Атаковали россияне с направлений:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 82 воздушные цели, что составляет более 75% от общего количества. Среди ликвидированного:
Зафиксировано попадание 26 беспилотников в 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.
Напомним, что в ночь на 8 августа взрывы раздавались в Киевской области, Харькове и Одессе.
Российская армия в ночь на пятницу, 8 августа, дронами атаковала Бучанский район Киевской области. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе.
А около 23:55 7 августа в Харькове прогремели взрывы. В это время Харьков был атакован "Шахедом". В результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии.
Как стало известно на утро, в ночь на 8 августа в Шостке Сумской области также была зафиксирована атака "Шахедов". Противовоздушная оборона сбивала вражеские беспилотники, но без разрушений не обошлось.