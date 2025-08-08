Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили 75% вражеских дронов

В ночь на 8 августа противник атаковал 108 средствами воздушного нападения:

104 ударными дронами типа "Шахед",

беспилотниками-имитаторами различных типов,

8-ю скоростными (реактивными) дронами.

Атаковали россияне с направлений:

Шаталово,

Курск,

Брянск,

Приморско-Ахтарск - РФ,

Чауда - временно оккупированная территория Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 82 воздушные цели, что составляет более 75% от общего количества. Среди ликвидированного:

3 реактивных беспилотника,

79 вражеских дронов типа "Шахед",

дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 беспилотников в 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.