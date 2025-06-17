Нічна атака на Україну: як на російський обстріл відреагували в США

Атака на Україну 17 червня

У ніч проти 17 червня Росія здійснила одну з найпотужніших атак на Україну з початку 2025 року. Під ударами опинились Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя та інші регіони.

За офіційною інформацією, Росія випустила щонайменше 440 дронів-камікадзе "Шахед", а також щонайменше 32 ракети, серед яких були ракети типу Х-101, "Кинджал" та балістичні "Іскандери".

Українська ППО, попри виснаження систем, змогла збити понад 428 цілей. Однак зокрема у Києві ворожі удари пошкодили понад два десятки об'єктів. Зруйновані:

багатоповерхівки,

дитсадки,

навчальні заклади,

адмінбудівлі.

У Києві внаслідок ударів загинуло щонайменше 14 людей, ще понад 100 поранено. Також відомо про загибель громадянина США, який перебував у столиці під час обстрілу.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

Також сьогодні вранці російські війська завдали масованого удару по Одесі. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Внаслідок обстрілу Одеси загинуло дві людини, ще понад 20 - поранені.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку "черговим терактом Росії" і закликав міжнародну спільноту не ігнорувати масштаб злочину.

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