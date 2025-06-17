Ночная атака на Украину: как на российский обстрел отреагировали в США

В ночь на 17 июня российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку на Украину. В США отреагировали на обстрел со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты осуждают ночное нападение на Киев
В то же время она также подтвердила смерть гражданина США в Украине во время российского обстрела Киева.
"Нам известно о вчерашнем нападении на Киев, которое привело к многочисленным жертвам, в частности трагической смерти гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - сказала Брюс.
В то же время Брюс отказалась предоставить дальнейшие подробности из уважения к семье.
В ночь на 17 июня Россия осуществила одну из самых мощных атак на Украину с начала 2025 года. Под ударами оказались Киев, Одесса, Николаев, Запорожье и другие регионы.
По официальной информации, Россия выпустила не менее 440 дронов-камикадзе "Шахед", а также не менее 32 ракет, среди которых были ракеты типа Х-101, "Кинжал" и баллистические "Искандеры".
Украинская ПВО, несмотря на истощение систем, смогла сбить более 428 целей. Однако в частности в Киеве вражеские удары повредили более двух десятков объектов. Разрушены:
В Киеве в результате ударов погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 100 ранены. Также известно о гибели гражданина США, который находился в столице во время обстрела.
РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.
Также сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. В нескольких местах вспыхнули пожары.
В результате обстрела Одессы погибли два человека, еще более 20 - ранены.
Президент Владимир Зеленский назвал атаку "очередным терактом России" и призвал международное сообщество не игнорировать масштаб преступления.
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