Ночная атака на Украину: как на российский обстрел отреагировали в США

Атака на Украину 17 июня

В ночь на 17 июня Россия осуществила одну из самых мощных атак на Украину с начала 2025 года. Под ударами оказались Киев, Одесса, Николаев, Запорожье и другие регионы.

По официальной информации, Россия выпустила не менее 440 дронов-камикадзе "Шахед", а также не менее 32 ракет, среди которых были ракеты типа Х-101, "Кинжал" и баллистические "Искандеры".

Украинская ПВО, несмотря на истощение систем, смогла сбить более 428 целей. Однако в частности в Киеве вражеские удары повредили более двух десятков объектов. Разрушены:

многоэтажки,

детские сады,

учебные заведения,

административные здания.

В Киеве в результате ударов погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 100 ранены. Также известно о гибели гражданина США, который находился в столице во время обстрела.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

Также сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. В нескольких местах вспыхнули пожары.

В результате обстрела Одессы погибли два человека, еще более 20 - ранены.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "очередным терактом России" и призвал международное сообщество не игнорировать масштаб преступления.

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