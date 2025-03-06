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Нічна атака "Шахедів" на Суми: у поліції показали наслідки обстрілу

Суми, Четвер 06 березня 2025 07:38
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Нічна атака "Шахедів" на Суми: у поліції показали наслідки обстрілу Фото: наслідки дронової атаки на Суми 6 березня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах через російську дронову атаку цієї ночі, 6 березня, влучання по складському приміщенні сталося на околиці міста. В правоохоронних органах показали кадри наслідків удару безпілотника, в результаті якої є одна жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Вночі росіяни знову завдали ударів безпілотниками по обласному центру, один з яких влучив у складські приміщення на околиці міста", - розповіли в НПУ.

Також в поліції поінформували, що внаслідок ворожої атаки загинув 32-річний чоловік, який "ймовірно працював охоронцем".

В поліції додали, що на місці працювали всі екстрені служби, й правоохоронці зафіксували наслідки влучання та зібрали докази.

Нічна атака дронами

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів дронами-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що у Сумах російський "Шахед" влучив у склад, й внаслідок обстрілу була пожежа. Місцева влада уточнила згодом, що в результаті дронової атаки у Сумах загинула людина.

Також повідомлялося, що у Харкові на тлі дронової атаки було влучання у багатоповерхівку. Через ворожий обстріл у будівлі були деякі руйнування та сталася пожежа яку вже загасили. Проводиться евакуація мешканців постраждалого будинку, й з'явилася інформація про постраждалих у Харкові, у яких гостра реакція на стрес.

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Суми Атака дронів
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