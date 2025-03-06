У Сумах через дроновий удар є жертва

У Сумах в результаті "Шахедної" атаки у ніч проти 6 березня вже відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram виконувача обов'язки мера Сум Артема Кобзара.

"Шановні сумчани. Після сьогоднішньої атаки ворожих "Шахедів" з'явилася інформація про одну загиблу людину", - розповів він у своєму відеозверненні в соцмережі.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Перед тим в мерії розповіли, що у Сумах через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе було влучання в одне зі складських приміщень. Там сталася пожежа.

Також в міськраді поінформували, що на місці працюють відповідні екстрені служби, триває робота з ліквідації загоряння. Раніше даних щодо жертв або постраждалих не було.