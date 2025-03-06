У Сумах через дроновий удар є жертва
У Сумах в результаті "Шахедної" атаки у ніч проти 6 березня вже відомо про одну загиблу людину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram виконувача обов'язки мера Сум Артема Кобзара.
"Шановні сумчани. Після сьогоднішньої атаки ворожих "Шахедів" з'явилася інформація про одну загиблу людину", - розповів він у своєму відеозверненні в соцмережі.
Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
Перед тим в мерії розповіли, що у Сумах через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе було влучання в одне зі складських приміщень. Там сталася пожежа.
Також в міськраді поінформували, що на місці працюють відповідні екстрені служби, триває робота з ліквідації загоряння. Раніше даних щодо жертв або постраждалих не було.
Раніше повідомлялося, що увечері 5 березня було зафіксовано запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України для чергового повітряного удару. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей оголосили тривогу.
Також нагадаємо, у ніч проти 4 березня російські терористи також атакували Суми дронами, й у місті було влучання в поліклініку, були проблеми зі світлом.
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