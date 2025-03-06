У Харкові уточнили наслідки дронового удару по багатоповерхівці, є постраждалі
У Харкові в результаті нічної дронової атаки фіксуються руйнування у багатоповерхівці, мешканців будинку евакуюють. Є дані щодо постраждалих, у яких гостра реакція на стрес.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера Харкова Ігоря Терехова на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За словами міського голови, було пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхівки, й "була невеличка пожежа".
Також зруйновано ліфтову шахту, частково - технічний поверх та фасадну частину плит між 9-м та технічним поверхами.
"Пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки", - розповів Терехов.
Також мер повідомив, що є двоє постраждалих, і "в обох гостра реакція на стрес".
"На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - поінформував міський голова.
Натомість керівник Харківської ОВА Синєгубов розповів, що у Харкові через ворожу атаку постраждала одна жінка, у якої гостра реакція на стрес
"Близько 3:50 внаслідок падіння уламків БпЛА "Герань" пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа", - повідомив він.
Чиновник додав, що було пошкоджено 8 автомобілів, скління в 9 багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі, розташованих поруч.
"Постраждала одна жінка - гостра реакція на стрес. На цю хвилину пожежа ліквідована", - йдеться в заяві глави ОВА.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 березня російські окупанти атакували Харків із застосуванням БПЛА. Ворог завдав удару по багатоповерхівці.
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